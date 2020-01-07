Красногорск, , 21:28 — REGNUM В Московской области задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает 7 января пресс-служба регионального главного управления СКР.

По предварительным данным, инцидент произошел 6 января. На допросе мужчина дал признательные показания. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил РИА Новости источник в полиции, девочка с подругой возвращались с пикника из леса. Подруга потерпевшей ушла домой раньше. По дороге к девочке подошел подозреваемый, признался в любви и предложил прогуляться, на что получил отказ. После этого злоумышленник поволок ее в лес, где и совершил преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турочакском районе Республики Алтай огласили приговор 22-летнему жителю Горно-Алтайска, которого обвиняли в половых преступлениях против несовершеннолетних. В суде было установлено, что осенью 2015 года в селе Турочак он изнасиловал 13-летнюю девочку.

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