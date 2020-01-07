Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 21:01 — REGNUM В Свердловской области стали известны обстоятельства гибели 16-летней жительницы посёлка Белоярский, тело которой было найдено возле железнодорожного пути между городом Асбест и селом Баженово. Причиной смерти несовершеннолетней стало переохлаждение.

Как сообщил информационному порталу Е1 пресс-секретарь свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых, девочка отправилась на день рождения своего друга 3 января, которое компания молодых людей праздновала на даче отца именинника.

«Вечером девочка сказала, что ей необходимо отдать ключи гражданской жене отца, она работает в магазине. Девочка пошла к себе домой через лесопарковую зону. Сыщики уголовного розыска обнаружили только следы одного человека на снегу — следы девочки. Также они обнаружили несколько мест её падения», — сообщил Валерий Горелых.

Он также отметил, что по одной из версий 16-летняя девушка заблудилась в ночном лесу. Вопрос о том, употребляла ли она спиртное, будет прояснён после того, как станут известны результаты экспертизы.

Валерий Горелых уточнил, что погибшая проживала с отцом и мачехой (мать девочки в начале «нулевых» погибла в автокатастрофе), а также двумя несовершеннолетними братьями. На учёте в подразделении полиции по делам несовершеннолетних ни семья, ни девочка не состояли.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 16-летней девушки без верней одежды было найдено 4 января. После её исчезновения тревогу забил отец, начав обзванивать знакомых. Сама девочка сообщила отцу, что пошла на день рождения к подруге. Более того, рядом с местом, где компания отмечала именины, проживает бабушка погибшей. И сначала отец подумал, что дочь заночевала у неё.

По факту гибели несовершеннолетней проводится доследственная проверка.

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