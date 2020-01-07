Курск, , 16:55 — REGNUM Ребёнок и взрослый пострадали в результате хлопка газа, который произошёл в многоквартирном пятиэтажном доме в городе Курске. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курской области.

ЧП произошло на первом этаже пятиэтажного дома на улице Рябиновой. При хлопке газовоздушной смеси было повреждено остекление квартиры.

В результате инцидента пострадали ребёнок и взрослый. Причины и обстоятельства хлопка газа выясняются.

В настоящее время идёт обследование несущих конструкций дома специалистами. По предварительным данным, конструкции не повреждены. Специалисты планируют обследовать дом с привлечением мобильного диагностического комплекса «Струна-М».

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