Самара, , 16:56 — REGNUM Два человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Самарской области. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 14:30 мск на 50-м км автодороги Самара — Бугуруслан в Кинельском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Datsun совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora.

В результате ДТП погибли на месте от полученных травм два пассажира Lada Priora. Пострадали водители обеих автомобилей и пассажир Datsun, ребёнок девяти лет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате массового ДТП с участием 21 автомобиля в Пермском крае.

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