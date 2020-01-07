Рига, , 16:19 — REGNUM Мужчина занимавшийся незаконным распространением телеконтента осуждён условно и оштрафован на 60 646 евро, пишет портал NRA.

В ходе судебного процесса было установлено, что мужчина организовал работу компании, которая занималась распространением телеконтента, и предлагала своим клиентам пиратский просмотр 163 телевизионных каналов, устанавливая в их домах специальные приёмники.

Суд посчитал, что этими действиями мужчина нанёс существенный ущерб правообладателям и приговорил его к 11 месяцев тюрьмы с испытательным сроком, а также счёл нужным оштрафовать.