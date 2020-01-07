Каир, , 16:11 — REGNUM Авиарейсы в Багдад приостановила, исходя из соображений безопасности, египетская авиакомпания EgyptAir. Об этом 7 января сообщила пресс-служба авиакомпании.

В заявлении авиаперевозчика сказано, что полёты в столицу Ирака, город Багдад, приостановлены с 8 января по 10 января. Пассажирам, забронировавшим билеты на эти дни придётся обратиться в авиакомпанию для смены даты вылета.

Руководством авиакомпании EgyptAir было принято такое решение из соображений безопасности, в связи с нестабильной обстановкой в иракском городе Багдаде.

Вместе с руководством авиакомпании за ситуацией в Багдаде следит министерство гражданской авиации Египта и другие заинтересованные структуры. Решение о возобновлении авиасообщения будет принято как только произойдёт улучшение ситуации с безопасностью в столице Ирака.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении польского авиаперевозчика об отмене полётов пассажирских самолётов через воздушное пространство Ирана.

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