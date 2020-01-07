Луганск, , 16:10 — REGNUM Вооруженные силы Украины продолжают размещать тяжелую военную технику в населенных пунктах у линии соприкосновения, заявил 7 января офицер Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

В населенном пункте Попасная, находящемся в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ, была размещена одна боевая бронированная машина, один бронетранспортер и одна боевая машина пехоты.

В населенном пункте Кряковка, находящемся в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ, размещены две зенитные установки ЗУ-23 калибром 23 мм и один бронетранспортер. В населенном пункте Передельское, также находящемся в зоне ответственности 93-й бригады, была размещена одна бронированная разведывательно-дозорная машина.

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ИА REGNUM напоминает, также по информации, предоставленной разведкой НМ ЛНР, в расположение 72-й бригады ВСУ прибыла комиссия в связи с участившимися случаями хищения ГСМ. Накануне также сообщалось о прибытии в 59-ю бригаду ВСУ снайперов, в связи с чем есть опасения в том, что могут быть провокации.

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