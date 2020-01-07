Тверь, , 15:58 — REGNUM Проверка в связи с нападением на заведующего травматологическим отделением центральной районной больницы (ЦРБ) проводят следователи в городе Ржеве. Об этом 7 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Тверской области.

При мониторинге СМИ была выявлена публикация о нападении на заведующего травматологическим отделением в ЦРБ города Ржева. По информации СМИ, в нояь на 2 января мужчина, сопровождавший госпитализированную женщину, зашёл в кабинет врача и нанёс ему несколько ударов по голове и лицу.

Все действия мужчины попали в зону видимости видеокамеры наблюдения. Мотивы мужчины, напавшего на врача, не установлены. Уточняется, что врач после избиения проходит курс лечения.

В настоящее время проводится доследственная проверка с целью установления причин и обстоятельств инцидента, опубликованных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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