Керман, , 15:45 — REGNUM Из-за колоссального наплыва людей в город Керман властям Ирана пришлось отложить похороны генерал-майора Касема Сулеймани, убитого американцами 3 января. Об этом сообщает Press TV.

Напомним, что Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа в ночь на 3 января. Власти Ирана в ярости и обещали «страшно» отомстить американцам за это преступление. Убийство было совершено в Багдаде посредством ракетного удара с беспилотного летательного аппарата.

Останки генерала были доставлены в Иран. Там останки провезли по нескольким городам, в частности, по Тегерану и Мешхеду. В столице Ирана простится с генералом пришли более 3 млн человек.

Керман — родной город Сулеймани, здесь его должны похоронить. Однако в город, население которого около 600 тыс. человек, собрались миллионы иранцев, чтобы простится с погибшим генералом.

На данный момент известно, что в давке во время траурной церемонии погибли по меньшей мере 40 человек. Пострадали — около 200.