Луганск, 7 января 2020, 15:48 — REGNUM О прибытии в 72-ю бригаду ВСУ специальной комиссии для проверки в связи с участившимися случаями хищения горюче-смазочных материалов сообщил 7 января офицер Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Также сообщается, что для восполнения недостач причастные к хищениям должностные лица скупают дизельное топливо и бензин на автозаправочных станциях населенного пункта Золотое.
ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно о недостаче 16 тонн автомобильного и дизельного топлива.
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