Раменское, Московская область, , 15:35 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в тепличном комплексе в Московской области, где погибли восемь человек. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Подмосковью.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в бытовках, расположенных рядом с тепличным комплексом. В результате пожара погибли восемь человек, пострадал еще один. Все они — граждане Вьетнама.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

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