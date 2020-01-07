Луганск, 7 января 2020, 15:36 — REGNUM Двое боевиков 93-й бригады вооруженных сил Украины были ранены вследствие неосторожного обращения с оружием. Об этом 7 января сообщил офицер пресс-службы Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Инцидент произошел в населенном пункте Нижнее. Сообщается, что обстоятельства полученных ранений изучает прибывшая на место инцидента комиссия.
ИА REGNUM напоминает, в населенном пункте Широкино военнослужащий ВСУ получил ранение в ходе разряжения автомата АК-74.
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