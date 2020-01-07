Раменское, Московская область, , 15:46 — REGNUM До восьми человек возросло число погибших в результате пожара в бытовках в Раменском районе Подмосковья. Об этом 7 января сообщили журналистам в экстренных службах.

После ликвидации пожара в строительных бытовках спасателями были обнаружены тела семи мужчин и одной женщины. Все погибшие являются гражданами Вьетнама, предположительно, работавшими нелегально на территории России.

Рабочие проживали в строительных бытовках на территории садового товарищества в деревне Нестерово и работали в тепличном комплексе, специализирующемся на выращивании цветов. Сами теплицы, площадь которых составляет около трёх га, не зарегистрированы. Владелец земельного участка, на котором расположен комплекс, является гражданином Азербайджана. В настоящее время владелец участка разыскивается полицией.

Причина и обстоятельства возникновения пожара выясняются. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Личности погибших устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате пожара в строительных бытовках в деревне Нестерово в Подмосковье.

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