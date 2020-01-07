Красногорск, , 15:22 — REGNUM Возможной причиной пожара в тепличном комплексе в Подмосковье является неисправность электропроводки. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.

Напомним, что пожар произошел в тепличном комплексе, расположенном в сельском поселении Ганусовское деревни Малышево в Раменском городском округе Московской области. Загорелись бытовки, в которых проживали работники тепличного комплекса.

На данный момент пожар потушен.

Погибли восемь человек, ещё один человек получил ранение. Все погибшие и пострадавшие — граждане Вьетнама.

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