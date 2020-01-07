Красногорск, , 15:19 — REGNUM По последним данным, в результате пожара в тепличном хозяйстве в Раменском районе Московской области погибли восемь человек. Об этом сегодня, 7 января сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник на территории тепличного комплекса, расположенного, расположенного в пределах садового товарищества. Горели бытовки, в которых проживали люди.

Площадь возгорания составляла 240 квадратных метров. В результате погибли восемь человек, еще один получил ранения. Все погибшие и пострадавший — граждане Вьетнама.