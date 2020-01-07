Гонконг, Китай, , 15:13 — REGNUM Ещё девять человек были госпитализированы в Гонконге после поездки в город Ухань с признаками вирусной пневмонии неизвестного происхождения. Об этом 7 января сообщает департамент здравоохранения Гонконга.

По данным на 12:00 (07:00 мск) 7 января, за прошедшие сутки были госпитализированы девять человек, посещавших в течение последних 14 дней город Ухань в китайской провинции Хубэй.

У заболевших наблюдаются повышенная температура тела и симптомы инфекции дыхательных путей либо воспаления лёгких. Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии.

Всего в Гонконге, с начала вспышки пневмонии неизвестного происхождения в Китае, было госпитализировано 30 человек, побывавших в городе Ухань. Из них 13 уже выписаны из больниц.

Напомним, вирусная пневмония неизвестного происхождения была диагностирована в городе Ухань провинции Хубэй. По состоянию на 5 января было выявлено 59 случаев заболевания, ещё 163 человека, находившихся в контакте с заболевшими взяты под наблюдение врачей.

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