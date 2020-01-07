Донецк, , 15:12 — REGNUM Об очередном случае совершения суицида военнослужащим украинской армии в зоне проведения карательной операции в Донбассе сообщил 7 января представитель Народной Милиции Донецкой Народной Республики, докладывая об обстановке в зоне ответственности НМ ДНР.

Случай суицида боевика по фамилии Насальский Р. Л. произошел в 109-м батальоне 10-й бригады в районе населенного пункта Павлополя. «Предварительная причина суицида — издевательства со стороны сослуживцев», — говорится в сообщении.

В качестве подозреваемых в доведении до самоубийства задержаны два сержанта из взвода погибшего.

По данным разведки есть информация, что в целях сокрытия реальных обстоятельств смерти военнослужащего, «командованием ООС поставлена задача представить погибшего как жертву в результате несуществующего обстрела с нашей стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине бывший военнослужащий ВСУ совершил самоубийство.

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