Донецк, , 15:11 — REGNUM Об обстоятельствах ранения двух боевиков ВСУ сообщил представитель управления Народной Милиции ДНР 7 января в ходе доклада об обстановке в зоне ответственности НМ республики.

Один случай не боевых потерь произошел в 21-м батальоне 56-й бригады ВСУ в результате драки двух выпивших боевиков ВСУ, один из которых выстрелил второму в ногу из автомата. «Осознав последствия содеянного и с целью скрыть факт ранения» боевик вызвал такси и доставил раненного сослуживца сначала в городскую больницу населенного пункта Красногоровка. После того, как врачи больницы отказались оказывать помощь раненному боевику «без уведомления правоохранительных органов», он доставил его в городскую больницу населенного пункта Селидово, «где также получил отказ». После этого, боевик «бросил истекающего кровью товарища на входе в больницу и с автоматом скрылся».

Второй случай не боевых потерь в среде боевиков ВСУ случился в районе населенного пункта Широкино «где во время разряжения АК-74, осуществил выстрел, в результате чего получил огнестрельное пулевое ранение левой стопы, рядовой Гринченко О.Д. из 108-го батальона 10-й огшбр».

ИА REGNUM напоминает, ранее в управлении Народной Милиции ЛНР также сообщали о расстреле пьяным боевиком ВСУ своих сослуживцев из автомата. Двое из которых погибли, один — в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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