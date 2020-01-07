Пермь, , 14:46 — REGNUM Два человека пострадали в результате массового ДТП с участием 21 автомобиля на автотрассе в Пермском крае. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Массовая авария произошла около 12:00 (14:00 мск) на трассе Пермь — Екатеринбург в районе 17-го километра. Механические повреждения получило 21 транспортное средство.

В результате ДТП пострадали женщина и ребёнок шести лет. Ребёнок был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По предварительным данным, причиной массового столкновения автомобилей стали ухудшившиеся погодные условия: на трассе наблюдается сильный туман, видимость сильно ограничена. В настоящее время движение по трассе затруднено, организован объезд и пункты обогрева для участников ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске водителя, сбившего шедших по обочине двух пешеходов в Екатеринбурге. Пострадавшие были госпитализированы, водитель с места ДТП скрылся.

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