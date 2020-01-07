Черкесск, , 14:09 — REGNUM Восьмилетний ребёнок погиб в результате наезда на него водителем автомобиля скорой помощи в Карачаево-Черкессии. Об этом 7 января соообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 15:10 мск 6 января на автодороге в Зеленчукском районе между поселками Архыз и Романтик. Водитель машины скорой помощи допустил наезд на ребёнка 2011 года рождения, жителя Ставропольского края. В результате наезда мальчик скончался на месте ДТП от полученных травм.

По предварительной информации, ребёнок был сбит водителем скорой помощи на проезжей части, вне пешеходного перехода. Мальчик вышел с обочины на проезжую часть, когда автомобиль близко подъехал к нему и водитель не успел среагировать.

Водитель скорой помощи ехал с включённой сиреной и проблесковым маячком, так как перевозил пострадавшего в одно из медучреждений. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Сотрудниками правоохранительных органов начато расследование трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Москве. В результате аварии никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с автомобилем скорой помощи произошло в Москве