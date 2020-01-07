Одесса, Украина, , 14:06 — REGNUM В бытовом помещении вагонного типа в поселке городского типа Черноморское Одесской области в ходе тушения пожара обнаружили тела трех мужчин. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

Огнем было также уничтожено имущество, которое находились в сооружении. Площадь бытового помещения, охваченная огнем составила десять квадратных метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области в результате пожара погибли двое детей.

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