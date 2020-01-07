Посёлок городского типа Крестцы, Новгородская область, , 13:36 — REGNUM У заболевших детей и вожатых в новгородском детском оздоровительно-образовательном центре «Гверстянец» выявлен норовирус второго типа. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации Великого Новгорода со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

«Норовирус второго типа выявлен у семи детей и двух взрослых. Сейчас все они уже здоровы. У работников лагеря столовой норовирус не выявлен. Нет его также и в смывах с продуктов и в пробах воды», — сообщили в администрации.

По данным специалистов Роспотребнадзора, инфекция в лагерь могла быть занесена. Причины сейчас выявляются эпидемиологами.

В помещениях лагеря проводят дезинфекцию и другие профилактические мероприятия — с тем, чтобы подготовить его к новой смене: она запланирована на середину января.

Напомним, нынешняя смена, стартовавшая 3 января, после вспышки инфекции была расформирована — для того, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения вируса всех детей (215 человек) было принято решение отправить по домам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверку по факту вспышки заболевания в «Гверстянце» проводит прокуратура Новгородской области. По данным ведомства, всего заболели 15 человек — 13 детей и двое вожатых.

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