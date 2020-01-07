Нижний Новгород, , 13:18 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в жилом частном доме в Нижегородской области. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании дома в посёлке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе поступила в утром 7 января. Площадь пожара составила 108 кв. метров.

К ликвидации пожара привлекались 39 человек и 17 единиц техники. Последствия пожара были ликвидированы в 09:44 по местному времени.

При разборе завалов на месте пожара были обнаружены тела двоих человек. В настоящее время устанавливаются личности погибших и причины и обстоятельства пожара. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших при возгорании в строительных бытовках в Московской области.

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