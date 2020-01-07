Абуджа, , 13:12 — REGNUM Информацию о похищении пиратами трех членов экипажа технического судна AMBIKA, занимавшегося прокладкой глубоководных траншей для нефтепровода, подтвердило посольство РФ в Нигерии. Об этом 7 января сообщила журналистам пресс-служба посольства.

Среди похищенных моряков двое являются гражданами России, один — подданный Индии. Сообщается, что все похищенные находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время посольство предпринимает ряд мер для освобождения моряков.

Напомним, нападение на судно, на борту которого было восемь человек экипажа, произошло 2 января в тёмное время суток у берегов Нигерии.

На судно была направлена спасательная группа из шести человек, но пиратам удалось при перестрелке убить четверых членов группы и ранить двоих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении троих моряков пиратами у берегов Нигера.

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