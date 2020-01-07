Аресибо, Пуэрто-Рико, , 13:12 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано сейсмологами в акватории Карибского моря у берегов Пуэрто-Рико. Об этом 7 января сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зарегистрированы в 08:24 по всемирному координированному времени (11:24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Эпицентр располагался в 6,5 километрах на юго-восток от города Таллабоа (население около 1200 человек) в муниципалитете Пеньуэлас (Peñuelas). Самый густонаселённый город вблизи от эпицентра — Понсе (проживает около 153 тыс. человек) находился в 13,6 км на северо-восток от эпицентра.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7, которое произошло у берегов Пуэрто-Рико менее, чем сутки назад.

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