Симферополь, , 12:33 — REGNUM Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате ДТП с участием четырёх автомобилей на трассе «Таврида» в Крыму. Об этом 7 января сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций Республики Сергей Шахов.

Авария произошла около 18:00 6 января в Белогорском районе возле села Крымская Роза. столкнулись четыре автомобиля один из которых от удара перевернулся на бок, ещё один автомобиль был сильно деформирован при ударе.

Погибшего спасателям пришлось разблокировать из деформированного автомобиля с помощью специнструмента. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Крыму сотрудника полиции, который подозревается в наезде на пешеходном переходе на троих человек, один из которых позднее скончался в больнице.

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