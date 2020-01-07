Раменское, Московская область, , 12:25 — REGNUM До шести человек возросло количество жертв пожара в строительных бытовках в в Раменском районе Подмосковья. Об этом 7 января сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло в 05:07 мск в строительных бытовках на территории дачного товарищества в деревне Нестерово. По состоянию на 10:27 при разборе завалов после ликвидации пожара были обнаружены тела шести погибших.

Ещё один человек был госпитализирован с травмами в Раменскую центральную районную больницу. На месте пожара спасатели проводят разбор и проливку конструкций.

По предварительным данным, погибшие и пострадавший являются гражданами Таджикистана. Их личности устанавливаются. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате пожара в строительных бытовках в Московской области.

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