Одесса, Украина, , 12:23 — REGNUM О взрыве, произошедшем в общежитии Малиновского района города Одессы, сообщает 7 января пресс-служба регионального отделения национальной полиции Украины.

В результате взрыва пострадали трое человек, которых доставили в больницу с осколочными ранениями.

По предварительной информации на кухне общего пользования трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки. Позже к ним присоединился еще один участник застолья, с которым у мужчин временами возникали конфликтные ситуации.

В ходе застолья, между его участниками в очередной раз возник конфликт и присоединившийся к компании мужчина ненадолго отлучился. Через некоторое время мужчина вернулся с гранатой, кинул ее на кухню, закрыв за собой дверь с другой стороны и скрылся в неизвестном направлении.

Место нахождения злоумышленника в данный момент устанавливается сотрудниками правоохранительных органов. На месте происшествия работают сотрудники Малиновского отделения полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадали два человека.

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