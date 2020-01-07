Найроби, 7 января 2020, 12:10 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли во время атаки террористов на пост полиции в Кении. Об этом 7 января сообщает издание Daily Nation.
Нападение на пост произошло около 02:30 по местному времени на востоке страны в городе Дадааб, округ Гарриса. Нападавшие были членами экстремистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В результате атаки террористов погибли четверо мирных жителей, среди погибших есть дети. Сообщается о ликвидации двух боевиков.
Также полицейскими было захвачено оружие боевиков. Предполагается, что целью террористов был захват коммуникационной мачты. В настоящее время силовики обследуют территорию в районе нападения боевиков.
В последнее время в Кении и соседнем Сомали группа террористов из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировала свои действия. Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих американских солдат в результате нападения террористов на военную базу США на острове Манда в Кении.
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