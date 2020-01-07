Раменское, Московская область, , 10:54 — REGNUM Четыре человека погибли при пожаре в строительных бытовках в Раменском районе Московской области. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 05:07 мск. Загорелись строительные бытовки, расположенные в деревне Нестерово на территории дачного товарищества.

Пожар был локализован в 05:30 мск на площади около 240 кв. метров. При тушении пожара были обнаружены тела четырёх погибших.

В настоящее время пожар ликвидирован. Обстоятельства и причины возникновения возгорания выясняются. Личности погибших устанавливаются.

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