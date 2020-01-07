Джакарта, , 10:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировали сейсмологи у побережья западной части Индонезии. Об этом 7 января сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 06:05 по всемирному координированному времени (09:05 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров.

Эпицентр подземной стихии находился в 16 км на юго-запад от острова Симелуэ, который находится западнее острова Суматра. Самый ближайший населённый пункт, город Ачех (население около 15 тыс. человек) располагался в 16,8 км от эпицентра. Самый крупный город вблизи от эпицентра находился в 293 км от него — город Медан с населением около 1 млн 750 тыс. человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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