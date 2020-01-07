Луганск, , 10:25 — REGNUM 6 января в районе населенного пункта Пионерское недалеко от реки Северский Донец при подрыве на неразорвавшемся снаряде ВСУ местный житель лишился ноги. Об этом 6 января сообщил представитель Народной Милиции Луганской Народной Республики в экстренном заявлении.

Пострадавший мужчина 1956 года рождения в результате произошедшего был доставлен в тяжелом состоянии в Луганскую республиканскую клиническую больницу. В результате взрыва мужчине оторвало ногу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спустя десять суток отсутствия обстрелов, каратели ВСУ обстреляли 6 января территорию Луганской Народной Республики.

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