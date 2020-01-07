Канберра, , 09:45 — REGNUM Долгожданный дождь прошёл в ряде пострадавших от пожара районах Австралии. Об этом 7 января сообщает ABC News.

Видеокадры с дождём в Австралии, опубликованные в социальных сетях, сопровождаются массой комментариев с благодарностью «к небесам» за такой подарок. Температура воздуха значительно понизилась. Пожарные рассчитывают использовать период благоприятной погоды для укрепления линий сдерживания и локализации очагов лесных пожаров.

По прогнозам синоптиков, осадки и понижение температуры воздуха в Австралии будут непродолжительными, жара вернётся в Австралию уже 10 января. После этого не исключается вероятность усиления скорости распространения пожаров. Власти штатов Виктория и Новый Южный Уэльс предупредили о том, что может произойти столкновение двух фронтов пожаров, после чего стена огня может значительно усилиться.

Напомним, бушующие в Австралии лесные пожары уже унесли жизни 25 человек, ещё один человек числится пропавшим без вести. Из-за смога от пожаров на 48 часов была прекращена работа госучреждений, в том числе школ и детских садов, в столице Австралии, городе Канберре.

На борьбу с пожарами мобилизованы более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц техники, в том числе около 100 самолётов.

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