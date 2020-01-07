Карпинск, Свердловская область, , 09:35 — REGNUM На Урале поисково-спасательный отряд города Карпинска доставил к ближайшему населённому пункту шесть рыбаков, которые ранее подали сигнал бедствия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Инцидент произошёл 6 января в 10 км от посёлка Ликино. Шесть мужчин на двух машинах отправились на рыбалку и застряли по дороге. К ним на выручку отправилась группа спасателей на снегоходах.

Отметим, что на данный момент жизни и здоровью спасённых ничего не угрожает.

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