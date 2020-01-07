Ростов-на-Дону, , 09:22 — REGNUM В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 7 января.

Синоптики прогнозируют, что в течение дня 7 января 2020 году на Дону пройдёт мокрый снег, в связи с чем необходимо соблюдать осторожность.

«Ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. МЧС призывает быть внимательными и осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, а при обнаружении обрывов сообщать в экстренные службы», — уточнили в ведомстве.