Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В водоёмах Свердловской области в 2019 году утонули 66 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Каждый десятый из погибших — ребёнок.

В пресс-службе управления сообщили, что на время новогодних праздников в Свердловской области усилено патрулирование водоёмов, особенно в местах выхода рыбаков на лёд.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля под Нижним Тагилом утонули два ребёнка.

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