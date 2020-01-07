Горно-Алтайск, , 08:54 — REGNUM От укусов собак в ушедшем, 2019 году пострадали 618 жителей Республики Алтай, из них половина — дети до 14 лет. За первые пять дней 2020 года собаки искусали уже четырёх человек. Такие данные сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«Почти 70% нападений совершается собаками, имеющими хозяев. Причины укусов — ненадлежащее содержание домашних питомцев», — отмечают специалисты.

Впрочем, зачастую многие пострадавшие сами провоцируют нападение. Как отмечается, желая погладить или покормить собак, они фактически их дразнят. При этом нападения животных на людей учащаются зимой.

Чтобы предотвратить нападение, в управлении призвали жителей не подходить близко к собакам, находящимся на привязи, не отбирать у них еду или игрушки, не разнимать дерущихся животных и т.д.

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