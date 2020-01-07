Токио, , 08:47 — REGNUM Власти Японии обнародовали решение о досмотре крупногабаритного груза пассажиров частных самолётов и бизнесджетов после побега из страны Карлоса Гона, сообщил 7 января министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуёси Акаба.

Экс-глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi бежал из-под домашнего ареста и надзора полиции Японии на борту частного самолета. Предполагается, что Карлос Гон проник на борт частного самолёта, в ящике для музыкальных инструментов, который не проверили интроскопом по причине слишком большого размера. Вручную никто его проверять не стал.

В конце 2019 года стало известно, что Карлос Гон бежал из Японии. По данным СМИ, он был вывезен из небольшого японского аэропорта в Турцию, откуда перебрался в Ливан, гражданином которого является. Также Гон имеет французское и бразильское гражданство.

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