Милуоки, США, , 08:39 — REGNUM Двоих детей 12-ти и 13-ти лет ранил из огнестрельного оружия водитель из американского штата Висконсин за бросание снежков по автомобилям. Об этом 7 января сообщает местная полиция в Twitter.

Инцидент произошёл в городе Милуоки. Двое детей, девочка 12-ти лет и мальчик 13-ти лет, вместе с группой других школьников развлекались, бросая снежки по проезжающих мимо автомобилям.

Когда один из снежком попал в белый автомобиль марки Toyota, его водитель остановился и выскочил из салона с огнестрельным оружием, после чего открыл стрельбу по детям.

В результате стрельбы двое детей получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Стрелявший скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция расследует обстоятельства инцидента, ведётся розыск подозреваемого в стрельбе.

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