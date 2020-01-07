Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Торгово-производственная сеть IKEA обязалась выплатить $46 млн семье двухлетнего мальчика из США, которого насмерть придавило комодом её производства, сообщило 6 января агентство Associated Press.

По информации агентства, двухлетний калифорниец Джозеф Дудек умер в 2017 году в результате падения на него комода производства IKEA. Ребёнок пытался взобраться на комод серии Malm весом 32 кг и в результате трагически погиб. За год до этого инцидента Комиссия по безопасности потребительской продукции США обнародовала данные о четырёх детских смертях из-за происшествий с комодами этой серии.

IKEA изъяла такие комоды из продажи, однако родители Джозефа оказались не осведомлены об отзыве этой мебели. Они подали в суд против компании. В результате IKEA уладила дело внесудебным порядком, обязавшись выплатить сумму в$46 млн. В 2016 году компания из Швеции выплатила $50 млн таким же порядком в трёх случаях детских смертей из-за происшествий с мебелью серии Malm.

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