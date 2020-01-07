Екатеринбург, 7 января 2020, 08:19 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается водитель автомобиля, который сбил двух пешеходов в пригородном посёлке Исток. Как сообщает информационный портал Е1, пострадали 39-летний мужчина и 36-летняя женщина, которые госпитализированы в городскую больницу № 23.
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 3 января в переулке Озёрный. Машина сбила пешеходов, которые шли по обочине. Сам водитель с места ДТП скрылся.
Сотрудники дорожной полиции обращаются к гражданам что-либо знающим о ДТП сообщить всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд, в результате которого были задержаны 256 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.
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