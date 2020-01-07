Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 07:49 — REGNUM В Белоярском районе Свердловской области обнаружено тело 16-летней девушки без верхней одежды. Как сообщает портал Е1, информация об этом появилась 6 января в социальных сетях.

Информацию об инциденте подтвердили в правоохранительных органах. По предварительной информации регионального следственного управления СКР, тело найдено на пятом километре железной дороги между станциями Асбест и Баженово. Признаков насильственной смерти не обнаружено, а по результатам экспертизы девушка погибла от переохлаждения.

Проводится доследственная проверка.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сыщиками установлено, что находившееся при девушке имущество не похищено. Также он сообщил, что материалы полицейской проверки переданы в Следственный комитет.