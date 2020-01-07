Токио, , 07:46 — REGNUM Окружной суд Токио конфисковал залог в $13,8 млн, который внёс бежавший из Японии экс-глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон за изменение меры пресечения на домашний арест, сообщает 7 января агентство Kyodo.

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса внёс сумму в 1,5 млрд иен в качестве залога для того, чтобы суд назначил ему домашний арест. Так как обвиняемый в налоговых и других преступлениях Гон не выполнил свои обязательства, сбежав с территории японской юрисдикции, суд постановил изъять всю сумму залога.

Гон, гражданин одновременно Франции, Бразилии и Ливана, был арестован в Японии в ноябре 2018 года. По утверждению следствия, помимо прочих правонарушений он не задекларировал правильным образом свои доходы в размере более 80 млн долларов. В самом конце 2019 года подтвердилась информация о побеге Гона из Японии в Ливан.

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