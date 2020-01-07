Луганск, , 07:32 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины один раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки. Об этом 7 января сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По направлению из населенного пункта Крымское по населенному пункту Желобок было совершено пять выстрелов из БМП-1. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

ИА REGNUM напоминает, на территории республики десять суток не фиксировались обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, то есть с 27 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.

Отметим, что 6 января в ходе доклада об обстановке в зоне ответственности Народной Милиции ЛНР, офицер НМ Иван Филипоненко сообщил о прибытии на позиции ВСУ четырех пар снайперов. Прибытие снайперов ВСУ в республике связывают с запланированными провокациями.

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