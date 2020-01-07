Токио, , 06:52 — REGNUM Компания Nissan не изменила позиции и требует привлечения к ответственности бежавшего из Японии экс-главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает 7 января пресс-служба Nissan.

В заявлении компании сказано, что побег Гона «не оказал никакого влияния» на позицию Nissan, и автоконцерн будет добиваться того, чтобы бывший топ-менеджер ответил за свои правонарушения.

В конце декабря 2019 года появилась информация о побеге Гона в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил это, обвинив правосудие Японии в предвзятости. Пока неясно, как пребывавший под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог бежать из Японии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сотруднике авиакомпании, под воздействием угроз оказавшем помощь в побеге бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi. Подробнее читайте: Оказавший помощь Карлосу Гону сотрудник авиакомпании рассказал об угрозах

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