Посёлок городского типа Крестцы, Новгородская область, , 00:03 — REGNUM Прокуратура Новгородской области проводит проверку по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере «Гверстянец». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, у 15 человек 6 января обнаружились признаки кишечной инфекции.

Среди заболевших — 13 детей, а также двое вожатых.

В лагере, расположенном в Крестецком районе Новгородской области, проводится проверка. Прокуроры намерены изучить, как в «Гверстянце» исполнялись требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новогодняя смена в детском оздоровительно-образовательном центре «Гверстянец» началась 3 января 2020 года и должна была продлиться до 12 января. Всего в лагере на отдыхе находились 215 детей, все они 6 января были отправлены домой.

Также сообщалось, что никому из заболевших госпитализация не потребовалась.

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