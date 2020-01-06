Далматово, Курганская область, , 22:12 — REGNUM В курганском городе Далматово вечером 6 января в одном из частных жилых домов обнаружены тела людей, отравленных угарным газом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

В доме по ул. Октябрьская без признаков жизни найдены двое мужчин, 1969 и 1971 годов рождения, а также женщина 1995 года рождения. На место происшествия выехала следственная группа.

Предварительно установлено, что причиной смерти людей стало отравление угарным газом в результате нарушения правил эксплуатации печного оборудования и вентиляции жилого помещения.

Проводится доследственная проверка.