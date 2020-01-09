Ханты-Мансийск, , 02:33 — REGNUM Список чрезвычайных ситуаций, которые произошли в Югре в 2019 году, свидетельствует о недостаточном внимании в регионе к питанию воспитанников образовательных учреждений. Остаётся тревожной ситуация с разросшейся популяцией медведей, которые выходят на улицы городов. Несомненно, у спасателей Югры всегда есть работа и место подвигу.

Инфекционные вспышки в детсадах

С массового заболевания детей начался 2019 год в Югре, ими и завершился. В январе в городе Югорске шестеро воспитанников детского сада «Гусельки» заболели гепатитом «А». Заболевание передаётся контактно-бытовым путём.

В конце декабря в Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту вспышки сальмонеллёза в детском саду «Страна чудес». После доследственной проверки причин, из-за которых от кишечной инфекции пострадали 73 воспитанника детсада, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)».

В одной из школ города Белоярского щитом от инфекции стали родители. Они пожаловались в Роспотребнадзор на некачественное питание детей. Проверка выявила кишечные бактерии на пищеблоке школы и в блюдах учеников.

Подробности: В школьной столовой Югры дети могли отравиться

Патогенные бактерии были выявлены в говяжьем фарше, из которого готовились блюда для учащихся, в пробах салата «Школьные годы» и даже в отварных макаронах.

Фактическая калорийность в исследованном образце обеда не соответствовала заявленной. Суточные пробы готовых блюд отбирались не в полном объёме. Меню не дифференцировано по возрастным группам обучающихся — порции для учеников начальных классов и старших детей были одинаковыми. На завтрак не подавалось горячее блюдо, не включены закуски.

За указанные нарушения юридическое лицо и его должностные лица были оштрафованы на 138 тыс. рублей.

Гибель детей в водоёмах и детском саду

Случаи, когда люди проваливаются под лёд и тонут в полноводных сибирских реках не редкость. Но в 2019 году в Югре произошли две горькие трагедии, унёсшие детские жизни.

В апреле 2019 года трёхлетний мальчик провалился под лёд на реке в Сургутском районе. Ребёнок находился во дворе дома под присмотром матери. Ещё двое детей шести лет и шести месяцев были в доме. Когда младенец заплакал, женщина на несколько минут забежала в помещение, в это время её трёхлетний сын спустился на снегокате аргамаке к находящейся неподалеку реке, и провалился под лёд. Спасти ребёнка не удалось.

В августе в Берёзовском районе Югры трое подростков 14−15 лет из села Саранпауль ушли на рыбалку на моторной лодке «Казанка». Домой не вернулись.

Спасатели и волонтёры искали детей четверо суток. Были обследованы километры береговой линии, с помощью специального оборудования проверялось дно реки, осмотрен лесной массив, в том числе и с вертолёта. Тела детей нашлись, с признаками утопления.

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В Нягани во время дневной прогулки в детском саду четырёхлетний мальчик просунул голову между двумя частями ограждения площадки и не смог выбраться. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу, врачам спасти его не удалось.

После гибели мальчика проверке подверглись детские площадки всего автономного округа. В отношении воспитателя детского сада возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Пожары и взрывы на месторождениях

На Западно-Сургутском нефтяном месторождении 6 февраля прогремел взрыв на конденсатопроводе — специальном трубопроводе, по которому идет откачка сырья непосредственно от скважины на перерабатывающий завод. Погибли двое рабочих и был травмирован водитель.

Подробности: В Югре на месторождении погибли двое рабочих

В марте на том же месторождении в вагон-бытовке обнаружены трупы монтажника и сварщика ООО «Монолит сервис» без видимых признаков насильственной смерти. Мужчины отравились угарным газом, образовавшимся в результате топки печи полимерной оплёткой труб.

Губительная нефть

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что в Югре за последние пять лет произошло более 16 тысяч аварий на нефтепроводах, за этот период от хозяйственной деятельности предприятий топливно-энергетического сектора пострадало более 16,5 тысяч гектаров земель лесного фонда.

В связи с чем в региональном проекте «Чистая страна» на 2019 год на рекультивацию земель было запланировано более 4 млрд рублей из внебюджетных источников — из средств предприятий топливно-энергетического комплекса.

Подробности: В Югре от разливов нефти пострадало более 16,5 тыс. лесных гектаров

Вместе с тем, предприятие «Роснефти» ООО «РН-Юганскнефтегаз» лишь через два года после разлива возместило бюджету 45 млн рублей за загрязнение четырёх гектаров лесного фонда в Нефтеюганском районе Югры в границах Мамонтовского месторождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основная причина нефтяных разливов в Югре — ржавые трубопроводы, которые используются с советских времён и отслужили положенный срок.

Некоторые разливы не имеют техногенную причину, а являются намеренным злодеянием против природы. К примеру, в Сургуте на реке Сайма в районе ИКЦ «Старый Сургут» 14 августа были обнаружены масляные пятна площадью около 2 тыс. кв. м. Произошёл несанкционированный слив мазута с автоцистерны. Нарушитель остался анонимным.

Неясными остаются причины июльского мора пеляди на реке Сайма в районе университета в Сургуте. Частная фирма выпустила более 100 тыс. мальков данной рыбы и понесла значительные убытки. Выдвигалось несколько версий произошедшего: то ли жара, то ли браконьеры промышляли, то ли шум, губительный для пеляди, повлиял.

Медведи в городе

В 2019 году югорские медведи зачастили в города и посёлки. Нашествие топтыгиных в населённые пункты специалисты связывают со скудностью кормовой базы в лесах и нерегулярным освобождением мусорных баков.

Даже по столице региона, по Ханты-Мансийску бродил медвежонок в районе «Ледового дворца спорта». Жителям окружной столицы было рекомендовано воздержаться от посещения лесного массива в районе гостиничного комплекса «На семи холмах».

В черту города выходили косолапые и в Югорске. Медведи были замечены на территории лыжной базы КСК «Норд».

Для спасения сторожа базы рыбозавода вблизи озера Шешьегатор в Ханты-Мансийском районе в июле пришлось задействовать вертолёт. Медведь ломился в его сторожку. Спасатели вовремя прибыли на место и прогнали «хозяина тайги».

В социальных сетях Югры тем временем распространялось видео с тремя медвежатами-попрошайками, которые не боялись ради еды перекрыть дорогу большегрузам на трассе в районе села Большие Леуши в Октябрьском районе.

В Октябрьском отделе службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды заявили, что медведей ни в коем случае нельзя кормить с рук. При встрече с диким зверем необходимо сообщать для начала хотя бы в полицию, чтобы животных увели в лес специалисты.

Подробности: В Югре спасли медведицу из необычной браконьерской клетки

В Нижневартовске сиренами прогнали медведя из города. «Хозяин тайги» появился на территории городской промышленной зоны. На место выехал наряд ГИБДД и выгнал медведя в сторону леса.

Однако от косолапых не только спасались, но и выручали их из неволи. Медведицу браконьеры заманили в необычную клетку привадой. Сотрудники Природнадзора Югры и ОМВД России по Советскому району выехали на место пленения животного по сигналу жителей посёлка Агириш. Так поступают охотники за шкурами, прокомментировали специалисты. Отмечается, что ранее подобные способы охоты на медведей в Советском районе не выявлялись. Животное выпущено в естественную среду обитания.

Идеальное наводнение

Нежданным оказалось наводнение в югорском посёлке Саранпауль. Но несмотря на внезапность, его назвали «идеальным» в плане взаимодействия общественников и властей. Вызвана чрезвычайная ситуация была обильными и непрерывными дождями в течение почти двух недель в конце июля — начале августа. Как только начала прибывать вода в реке Ляпин, были совершены подворовые обходы, подготовлен пункт временного пребывания будущих потерпевших от стихии, сделан запас продовольствия.

В результате были затоплены четыре дома и 20 подворий. Уровень воды был зафиксирован на отметке 1 156 сантиметров. Гражданам была оказана помощь в вывозе предметов обихода, а также организована доставка питьевой воды. Спасатели и муниципальные службы в поселении вели круглосуточное дежурство.

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По итогам последствий наводнения было решено укрепить в югорском селе береговую линию и возместили ущерб пострадавшим от «большой воды». Также оказано содействие в получении сена для прокорма крупного рогатого скота, так как пастбища оказались затопленными.

Коммунальные ЧП

Открытый канализационный люк мог унести две жизни в 2019 году. Громким стало в ушедшем году ЧП в сфере ЖКХ. Беременная жительница Нижневартовска провалилась в трёхметровый колодец. Женщина получила оскольчатые переломы головки бедра и тазобедренной кости в трёх местах. Её оперировали пять часов под наблюдением акушеров-реаниматологов.

«Владелец управляющей компании пришёл ко мне в больницу. Сказал, что всё понимает и готов оплатить весь ущерб», — сообщила пострадавшая.

А колодец после происшествия закрыли решёткой.

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К коммунальной сфере можно отнести и ЧП, когда в начале ноября угарным газом отравились 10 человек, в том числе 8 детей. Все пострадавшие являются членами одной семьи и проживают в частном доме в Ханты-Мансийске. Коттедж отапливался с помощью бензогенератора, находившегося в подвальном непроветриваемом помещении.

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По мнению следователей, отравление семьи могло произойти в результате скопления газа в подвале и дальнейшего его попадания в жилые комнаты. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

И напоследок о предупреждениях о чрезвычайных ситуациях, которые порой игнорируют не только граждане, но и те, кто обязан оповещать людей об опасности.

Скандальным стало в ушедшем году поведение сотового оператора ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), которое привлекли к административной ответственности за неосуществление SMS-оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Арбитражный суд ХМАО назначил организации штраф в 30 тыс, рублей.

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» потребовало от регионального управления МЧС во время штормовой опасности документы, свидетельствующие о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при ветре со скоростью 15−20 м/сек.

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Суд в своём решении отметил, что обязанность оператора связи об оповещении не поставлена в зависимость от принятия каких-либо распорядительных актов органами государственной власти или органами местного самоуправления. Ветер со скоростью 15−20 м/сек определяется согласно шкалы Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией, как предштормовой, очень крепкий, способный ломать сучья деревья, наносить повреждения постройкам и другое.