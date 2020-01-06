Чита, , 17:46 — REGNUM Проходящий срочную службу в Забайкалье солдат Артур Хакимов, сбежавший из воинской части 3 января, сдался сотрудникам полиции в Ачинске. Об этом 6 января сообщили в Линейном отделе МВД на станции Ачинск.

По данным ведомства, солдата увезли в Ужур Красноярского края, поскольку там находится ближайшая военная полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января уроженец города Юрюзань Челябинской области Артур Хакимов самовольно покинул военную часть, отправив матери СМС-сообщение: «Прости, я непутевый сын».

Молодой человек с помощью приложения BlaBlaCar нашел водителя, который довез его до Иркутска и высадил в районе вокзала. Ранее в Восточном военном округе сообщили, что солдат оставил часть, чтобы увидеться с родственниками.

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