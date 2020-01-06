Тюмень, , 17:33 — REGNUM В Тюменской области сотрудники полиции задержали водителя пассажирского автобуса, столкнувшегося с грузовиком под Тобольском. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД.

«Водитель 1985 года рождения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

По данным ведомства, по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время все обстоятельства аварии уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января на 266 км федеральной трассы Тюмень Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись автобус, направлявшийся из Таджикистана в Сургут и грузовик. Автобус совершал разворот, водитель не убедился в безопасности маневра, и задел грузовик. В результате ДТП водитель грузовика и пассажир погибли.

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